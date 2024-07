Der protestantische Seelsorger Frank Maertin verlässt das Krankenhaus „Zum Guten Hirten“ in Oggersheim und wechselt in den Ruhestand. Dies geht aus einer Mitteilung des protestantischen Dekanats Ludwigshafen hervor. Am Dienstag, 6. August, 15 Uhr, wird demnach Maertin von Kerstin Bartels, stellvertretende Dekanin im Protestantischen Kirchenbezirk Ludwigshafen, in der Kapelle des Krankenhauses verabschiedet.

Frank Maertin wurde 1958 in Pirmasens geboren. Er studierte Evangelische Theologie in Mainz und Heidelberg. Von 1987 bis 1992 unterrichtete er Evangelische Religion an der Berufsbildenden Schule im Donnersbergkreis. Anschießend wirkte er als Gemeindepfarrer in Römerberg bei Speyer und ab 2016 im Krankenhaus „Zum Guten Hirten“. Bis Anfang August feiert er dort Gottesdienste und steht für Gespräche mit Patientinnen und Patienten, ihren Angehörigen sowie dem Krankenhaus-Personal zur Verfügung. Für seine Verabschiedung hat er das Lied „Vertraut den neuen Wegen“ gewählt. „Denn ich vertraue darauf, dass Gott mich auch im neuen Lebensabschnitt begleitet“, sagt Maertin.