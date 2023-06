Das Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen bekommt eine neue Ärztliche Direktorin: Christine Weis hat zum 1. Juni den langjährigen Ärztlichen Direktor Jörg Breitmaier abgelöst, der in den Ruhestand gegangen ist. Wolfgang Schell, Vorstand der Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern (Träger des Krankenhauses) hat das Ernennungsschreiben an die erfahrene Medizinerin und langjährige Mitarbeiterin überreicht. Er betonte: „Das Krankenhaus Zum Guten Hirten bietet mit seinen beiden Kliniken, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin einen wichtigen Beitrag zu medizinischen Versorgung der Stadt Ludwigshafen. Ich freue mich sehr, dass Frau Dr. Weis als höchst erfahrene Medizinerin die Krankenhausleitung nun mit Ihrer Expertise ergänzt.“ Christine Weis ist Fachärztin für Innere Medizin und seit 2017 Chefärztin der Klinik für Geriatrie und Innere Medizin. „Die Aufgabe der Ärztlichen Direktorin für den Guten Hirten zu übernehmen, ist eine große und ehrenvolle Aufgabe, auf die ich mich wirklich freue“, betonte Weis.