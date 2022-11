Das Theaterhaus G7 bietet im Dezember ein volles Programm. Zum vierten Mal hat das kleine Mannheimer Theater einen Adventskalender gefüllt – gemeinsames Geschenkeeinpacken inklusive.

Die Weihnachtszeit ist die Zeit der Traditionen und Rituale. Und ein solches Ritual ist im Theaterhaus G7 in Mannheim das alljährliche Konzert von Erdmöbel. Die Kölner Popband hat eine eingeschworene Fangemeinde – man sieht es daran, dass das für Freitag, 9. Dezember, angekündigte Konzert innerhalb weniger Stunden ausverkauft war.Nun geht es dem nach seinem Standort in den Quadraten benannten Theaterhaus G7 aber beileibe nicht darum, mit prominenten Namen das Haus vollzumachen. Im Gegenteil. „Im Dezember ist die Gelegenheit für uns, alle möglichen Formate auszuprobieren und dem Publikum jeden Tag etwas Neues zu präsentieren“, sagt Dramaturg Philipp Bode. „Und das zelebrieren wir richtig.“ Sechsmal in der Woche sollen sich die Türchen des Theater-Adventskalenders öffnen, von Donnerstag, 1., bis Mittwoch, 21. Dezember.

Briefe nach Ludwigshafen

Los geht es am 1. und 2. Dezember um 20 Uhr mit „1932 – Grüße aus Berlin“ vom (Ak.T)-heater Heidelberg, einer theatral-musikalischen Briefcollage: In der Weimarer Republik schreiben zwei Brüder aus Berlin Briefe an ihre Familie in Ludwigshafen und erzählen von Arbeitslosigkeit, Armut und dem schwierigen Alltag. Am Samstag, 3. Dezember, 20 Uhr, ist das Super-8-Experiment „Once upon a Time in Germany“ des Hannoveraners Lodderbast zu sehen. Pop für Kinder steht am Sonntag, 4. Dezember, 16 Uhr, mit der Mannheimer Band Larifari auf dem Programm.

Zwei bekannte Mannheimer Schauspieler, Matthias Breitenbach und Almut Henkel, lesen am Dienstag, 6. Dezember, 20 Uhr, „Josef und Maria“. Der Dialog zwischen einem Wachmann und einer Putzfrau handelt von Sehnsüchten, Träumen und Trost. Am nächsten Abend, Mittwoch, 7. Dezember, 20 Uhr, geht es ebenfalls um Literatur: Das Kollektiv Junge Literatur Mannheim präsentiert seine neue Anthologie.

Klassiker in neuem Gewand

Aus Franz Kafkas bekanntester Erzählung „Die Verwandlung“ haben Schauspieler und Regisseur Max Rohland und Schlagzeuger Gabor Kovacs das Stück „Verwandlung on Drums“ gemacht. Es ist am Samstag, 10. Dezember, 20 Uhr, zu sehen. Das Live-Hörspiel „Ella reist nach Kanada“ des Mannheimer Musikers Florin Küppers erlebt am Sonntag, 11. Dezember, 16 Uhr, seine Bühnenpremiere. Am Dienstag, 13. Dezember, 20 Uhr, steht mit dem Schauspiel „Dinner for One – Albtraum eines Butlers“, eine Produktion der Wanderbühne Theater Carnivore, ein Klassiker in neuem Gewand auf dem Programm.

Mit seinem eingängigen Sound und seinen humorvollen Texten hat sich das Mannheimer Duo Mackefisch in der Zeit der Corona-Pandemie einen Namen gemacht. Es tritt mit seinem Programm „Harmonieniedergang“ am Mittwoch, 14. Dezember, 20 Uhr, auf, Ihr Projekt Soy Yolanda presenta bringen die Sängerin Yolanda Diefenbach und die Musiker Simon Förster und Thilo Eichhorn am Donnerstag, 15. Dezember, 20 Uhr, auf die Bühne. Dramatisch wird es mit dem von Kinderarmut handelnden Monolog „Meeresrand“ von Véronique Olmi am Freitag, 16. Dezember, 20 Uhr. Ebenfalls ein Monolog steht am Samstag. 17. Dezember, 20 Uhr auf dem Programm, „frauen.mono.loge“ mit Petra Ehrenberg. Die allerkleinsten Zuschauer, nämlich jene ab zwei Jahren, sind zum Tanz- und Objekttheaterstück „KaDeKu“ eingeladen: am Sonntag, 18. Dezember, 16 Uhr.

Ein Konzert von inasophie und ihrer Band beschließt am Dienstag, 20. Dezember, 20 Uhr, das Veranstaltungsprogramm. Am letzten Tag des Adventskalenders, Mittwoch, 21. Dezember, zeigt das Theaterhaus G7, was es darunter versteht, ein offenes Haus zu sein, und veranstaltet von 12 bis 20 Uhr, ein gemeinsames Geschenkeeinpacken. Geschenkpapier und Tesafilm werden zur Verfügung gestellt.

Im Netz

www.theaterhausg7.de