Ganz untypische Klänge gab es beim Serenadenkonzert am Vorabend zu „Jazz im Grünen“ in Schifferstadt. Am Sonntag war trotz feuchten Wetters die Stimmung auf der Wiese gut.

Warum nicht auch selber Musik machen, wenn der Ausschank am Vorabend schon steht, fragten sich die Veranstalter von „Jazz im Grünen“. So entstand vor drei Jahren das Serenadenkonzert