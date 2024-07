Die am 9. Juni nicht mehr angetretene Maudacher Ortsvorsteherin Rita Augustin-Funck (CDU) und der Ortsbeirat haben jahrelang dafür gekämpft. Jetzt hat der Stadtteil endlich die gute Nachricht aus Mainz erhalten. „Für den Ausbau der Maudacher Straße erhält die Stadt Ludwigshafen eine Zuwendung in Höhe von rund 595.000 Euro.“ Das hat Landesverkehrsministerin Daniela Schmitt (FDP) am Dienstag mitgeteilt. Der Landesbetrieb Mobilität werde den förmlichen Bewilligungsbescheid in den nächsten Tagen versenden. Mit der Instandsetzung der Straße werde besonders der Verkehrssicherheit Rechnung getragen. „Moderne Straßen sind ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der Wirtschaft vor Ort sowie zu einer besseren Lebensqualität, gerade auch in unseren Städten“, begründet Schmitt die Förderung.

Die Maudacher Straße im Zuge der K6 ist die Hauptverbindung des Stadtteils Maudach mit dem Stadtzentrum von Ludwigshafen. Der auszubauende Straßenzug befindet sich zwischen der „Von-Sturmfelder-Straße“ (Schloss) und der Straße „Am Bühlchen“. Im Zuge der Bauarbeiten würden die bislang recht schmalen Gehwege verbreitert. „Der Ausbau der Maudacher Straße trägt insgesamt zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse bei. Insbesondere wird die Sicherheit für die Fußgänger in der stark frequentierten Straße erhöht“, so Ministerin Schmitt. „Das Ganze liegt schon zweieinhalb Jahre beim Land“, hatte sich Augustin-Funck im RHEINPFALZ-Gespräch Mitte Dezember noch über die Mainzer Hinhaltetaktik bei der Förderung geärgert.