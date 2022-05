Ich freue mich, wenn ich von einem Vogel vor unserem Fenster geweckt werde. Ein neuer Tag beginnt. Aber sofort sind die Sorgen des Alltags wieder da. Nicht nur des Alltags, sondern alle Sorgen, die uns zurzeit bewegen. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, der Krieg in der Ukraine macht uns fassungslos, aber auch der Klimawandel, dessen Auswirkungen wir nun auch zu spüren bekommen.

Eigentlich könnte alles so schön sein. Die Blumen fangen an zu blühen, die Sonne scheint. Viele Straßenfeste können wieder gefeiert werden. Doch unser Leben hat sich verändert. Nach zwei Jahren Pandemie ist nichts mehr so wie es einmal war. Lockerungen sind zwar möglich, dennoch ist noch Vorsicht geboten.

An vieles haben wir uns schon gewöhnt. So manches hat sich in unserem Verhalten und unserem Leben verändert. Menschen nehmen weiterhin Rücksicht, und auch die Kirche schaut, dass man die Pandemie im Griff behält.

Viel Hilfe und Solidarität bekommt die ukrainische Bevölkerung von Seiten der Kirche zu spüren. Zum Beispiel werden Kollekten gesammelt, Menschen nehmen ukrainische Bürger auf. Ein Problem ist jedoch der Anstieg der Lebensmittel- sowie der Energiepreise. Leider eine negative Entwicklung, die auch durch den Krieg beschleunigt wird.

Der Klimawandel ist im vollen Gange. Diese Auswirkungen sind deutlich zu spüren. Auch in diesem Bereich ist Kirche unterwegs durch verschiedene Aktionen. Vieles gibt Hoffnung, dass alles wieder gut wird. Gerade jetzt können wir uns an der Natur erfreuen.

Erfreuen wir uns an dem, was uns die Natur schenkt. Lassen wir uns nicht unterkriegen von all dem, was uns zurzeit das Leben schwer macht. Legen wir alles in Gottes Hand, im Vertrauen, dass er mit uns geht.

Die Autorin

Christine Werkmann-Mungai (61), Gemeindereferentin Katholische Kirchengemeinde Hl. Edith Stein Ludwigshafen.