Seit über 45 Jahren hilft die Aktion 72 Bedürftigen in Ludwigshafen und unterstützt verschiedene Organisationen, Vereine und Initiativen. Auch in diesem Jahr setzt die RHEINPFALZ ihre Zusammenarbeit mit der Aktion 72 fort und bittet um Spenden. Hilfe wird an vielen Stellen gebraucht, wie diese Beispiele zeigen.

Fall 27: MS- was nun? Vor dieser Frage stand Herr K., bei dem Anfang 2020 die Krankheit Multiple Sklerose diagnostiziert worden war. Einige Tage später besuchte er den DMSG-Beratungstag der ortsansässigen Sozialarbeiterin der Deutschen Multiple-Sklerose-Gesellschaft (DMSG). Hier erhielt Herr K. viele Infos über die Krankheit MS, den kompetenten Umgang damit und das breitgefächerte Angebot der DMSG-Ortsgruppe. Ein Angebot, dass sich auch aus Spenden der Aktion 72 speist.

Fall 28: Anfang des Jahres verstarb der Vater von zwei Brüdern an den Folgen der Alzheimer-Krankheit. Die Frage, ob die sechs und acht Jahre alten Enkel an der Beerdigung teilnehmen sollen, entzweite die Brüder. Der weiter entfernt lebende Bruder hat sich an die Alzheimer-Gesellschaft Rheinland-Pfalz in Ludwigshafen gewandt. In einfühlsamen Gesprächen wurden Gräben überwunden und die Kinder auf die Situation vorbereitet. Auch sie sollten die Gelegenheit erhalten, sich vom Großvater zu verabschieden. Die Alzheimer-Gesellschaft erhält eine Spende aus der Aktion 72.

Fall 29: Advent und Nikolaus werden in der Georgens-Schule gerne gefeiert. In den Vorjahren gab es aus den Spenden der Aktion 72 immer eine Unterstützung für jeden Schüler zum Besuch des Weihnachtsmarkts oder für einen Adventsausflug. Dieses Jahr machten es sich die Klassen in der Schule gemütlich, der Nikolaus brachte für alle kleine Geschenke vorbei. Auch dank der Aktion 72.

Die Spendenliste

10 Euro: Monika Zenelaj; 15: Karin Lang; 20: Elisabeth Adler, Christiane Hoecker, Sieglinde D’Amico, Monika Domnick, Heinz Braun, Ursula Günther, Stefan u. Kerstin Glaser, Else Weiland, Heinz Euler, Bärbel Klinner, Irena Brendel, Dieter u. Hannelore Lüneburger; 25: Emil u. Hanni Bluembott, Harald Drissler, Bernhard u. Angelika Kölzow, Gerhard Graf, Susanne Klein, Franz u. Heike Schollenberger, Rosemarie König; 30: Werner u. Anna Maria Eck, Arno u. Ilse Bahrdt, Walter u. Angelika Borisch, Ursula Metzger, Gerhard Fueg, Cornelie Hauser, Thomas u. Jutta Eckert, Hans-Dieter u. Heidemarie Maier, Heidemarie Beiersdörfer, Ruth Bauer; 33.33: Herbert u. Rita Thyssen, Jürgen u. Maria Gehrlein, Silvia u. Achim Schneibel, Karl-Heinz u. Petra Kahlert, Christiane Sauter, Wolfgang Gärtner, Mara u. Peter Schmitt; 40: Carsten u. Dorothea Thiem, Werner u. Lydie Kuhn; 50: Brunhilde Früh, Hannelore Wössner, Jürgen u. Sigrun Päbst, Werner Hauck, Rudolf u. Edda Koch, Uschi u. Wolfgang Maslowski, Gerhard u. Hannelore Schönmann, Inge u. Roland Rutt, Karl Heinz u. Karin Föllinger, Monika u. Peter Schaefer, Martina Piotrowski u. Jürgen Bauer, Dietrich u. Franziska Weeber, Heinz u. Marliese Deile, Otto u. Doris Hildenbrand, M. u. G. Spindler, Ingrid Storch, Gabriele Reinhard, Hermann u. Christa Höllenbach, Elisabeth u. Peter Plesske, Petra Kleemann, Wolfgang u. Monika Deutsch, Maria Schmidtt, Christa Beck-Berchtold, Günter u. Herta Koppenhoefer, Bernd u. Helga Willersinn, Egon u. Wilma Schmitt, Hans-Jürgen u. Gisela Scheißer, Adolf u. Gisela Wick, Rainer u. Sonja Schreiber, Jürgen Joachim, Lisa Weyrauch, Gottfried u. Sieglinde Heldner, Gustav u. Anneliese Ziola, Wera Nesseler, Ingrid Neuhauser, Johann u. Edith Willkofer, Armin u. Waltraud Fuchs, Werner u. Lieselotte Greiling, Anna Priemer, Gisela Schaar, Irene Stoltze; 55: Jutta u. Bernd Barz, Katharina Scherer; 60: Gerhard u. Elisabeth Meess, Heinz Müller; 65: Angelika Loup; 66.66: Otto u. Sabine Draheim; 72: Heidi Bockwar; 75: Romuald u. Christine Doll, Paul Dissinger, Anita u. Bruno Jester, Bernd u. Stefanie Strauss, Wolfgang u. Sonja Jung, Thomas u. Monika Scherer; 100: Susanne Seitz, Gerd u. Traute Schulte, Manfred Wassner, Petra u. Rene Mayer, Gerlinde Wingerter, Claus u. Christa Binzer, Brigitte Körth, Ingrid Woelfel, Günther u. Christel Quass, Andreas u. Sabine Mohr, Antje Köster, Bruno u. Isolde Schwarz, Gerhard Klein, Bernhard Render, Heike Schäfer, Thomas Knebel, Irene Müller. Erika Kreutz, Hans Dieter u. Johanna Karola Jung, Margot Defiebre, Mechthild Ball, Werner u. Ilse Kowalzik, Erika Stolz, Astrid Meiss, Elisabeth Hammer, Ursula Herding, Gertrud Holzhäuser, German u. Wilma Walther, Falki u. Angelika Borger, Wolfgang u. Ingrid Zahn, Dorothea Walter, Lutz u. Elke Hofmann, Michael u. Ulrike Nitsch, Annemarie u. Hans Leipold, Walter u. Renate Eckert, Josef u. Helga Weiss, Armin Biebinger, Hans-Michael u. Monika Mohr, Tanja u. Claus Hurst, Marco Weckwerth, Jeanette Rott-Otte, Gerhard Kuhn, Vera Hackl, Wilfried Laub; 111: Karl-Martin u. Ilse Gensinger; 125: Irmgard u. Walter Herter; 130: Horst u. Marita Behr; 150: Helmut u. Helga Weber, Lothar Glass, Kirsten Schreiber, Reska u. Günther Lischka, Renate Merk, Birgit u. Patrick Drexlmeier; 200: Günter u. Maria Keller, Jochen Pfleger, Dagmar Anderlohr, Stefan u. Petra Goss, Anke Rohe, Dirk u. Bettina Borchers, Heinrich u. Maria Jonek, P. u. E. Pek; 250: Wolfgang u. Christel Reinhard, Wolfgang Fieth, Ingrid Kämmer; 300: Roland u. Zayenah Saive, Dagmar u. Rainer Ritthaler; 500: Sabine u. Rudolf Gehart, Alois u. Ilse Bierl, Herbert Lutz; 1000: Ingeborg Gerke.

Stand 16. Dezember: 66.090,10 Euro (inklusive Spenden ohne Namen).

Spendenkonto