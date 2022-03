Nun ist es offiziell: Gunther Piller ist Präsident der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen. Wie diese mitteilt, erhielt der 58-Jährige am Dienstag seine Ernennungsurkunde. Damit tritt der bisherige Dekan des Fachbereichs Wirtschaft an der Hochschule Mainz die Nachfolge von Peter Mudra an. Piller ist promovierter und habilitierter theoretischer Physiker sowie Wirtschaftsinformatiker. Die feierliche Übergabe der Präsidentschaft vom bisherigen Amtsinhaber an Gunther Piller ist für Mittwoch, 23. März, vorgesehen. Peter Mudra hatte die Präsidentschaft seit März 2010 inne und hat sich nach zwölf Jahren Amtszeit nicht erneut zur Wahl gestellt. Laut Hochschule soll der 60-Jährige der Einrichtung aber in Lehre und Forschung erhalten bleiben.