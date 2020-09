Die an Haltestellen der Metropolregion von der Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) getesteten Gum Walls zeigen Wirkung: RNV-Angaben zufolge hat die Kaugummi-Verschmutzung erheblich abgenommen. Nach einem Testzeitraum von neun Monaten sei eine Reduzierung von bis zu 77 Prozent erreicht worden.

Tests an acht ausgewählten Haltestellen

Um ein aussagekräftiges Ergebnis erzielen zu können, wurden ausgesuchte Haltestellen vor dem Test gereinigt und Gum Walls montiert. Zweimal wöchentlich wurden die Kaugummi-Sammelbehälter sauber gemacht und die Kaugummis gezählt. Auf den acht montierten Gum Walls, die sich in Ludwigshafen, Haltestelle Schwanen (Mundenheim), in Mannheim, Paradeplatz, sowie in Heidelberg, Hauptbahnhof und Stadtwerke, befinden, wurden etwa 7500 Kaugummis aufgeklebt oder in die Auffangöffnung geworfen. Diese Kaugummis wären ansonsten wohl weitgehend auf dem Boden gelandet und hätten aufwendig entfernt werden müssen.

An der Haltestelle Paradeplatz Mannheim, die am 7. April 2019 eröffnet wurde, sind vor der Testphase 670 Kaugummis vom Boden entfernt worden, bei Testende waren es nur noch 155. Auf und in der Gum Wall wurden dort 1900 Kaugummis entsorgt. Laut RNV sind einmalige Investitionen für die Gum Walls vernachlässigbar im Verhältnis zu den jährlich anfallenden Reinigungskosten.