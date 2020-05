Noch ist nicht entschieden, ob sogenannte Gum-Walls an zahlreichen Haltestellen der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH zum Einsatz kommen sollen. Das hat RNV-Sprecher Florian Benz auf RHEINPFALZ-Nachfrage mitgeteilt. Anfang November hatte die RNV an vier großen Haltestellen in Ludwigshafen, Mannheim und Heidelberg jeweils auf einer Bahnsteigseite Gum-Walls montiert und auf der anderen nicht. Damit sollte erkennbar werden: Werden die Gum-Walls tatsächlich genutzt und ist der Boden dadurch sauberer? Die Verkehrsgesellschaft hatte eine sechsmonatige Testphase angekündigt. Diese wäre zwar eigentlich inzwischen zu Ende, wurde aber nun den Mai und Juni über noch verlängert.

Erst Hochstraßensperrung, dann Corona

Schließlich sei die Phase in eine ungewöhnliche und eher wenig aussagekräftige Zeit gefallen, erklärt Benz. Durch die hochstraßenbedingte Sperrung war zunächst die Haltestelle Berliner Platz in Ludwigshafen komplett weggefallen, dann verringerte sich die Anzahl der Fahrgäste durch das Coronavirus. Auch sei zu bezweifeln, ob die Menschen mit Mundschutz derzeit viele Kaugummis kauen, beziehungsweise sie unterwegs entsorgen. Der erste Eindruck in Sachen Gum-Walls sei aber positiv, so Benz. Der Begriff kommt von den englischen Wörtern „gum“ für „Kaugummi“ und „wall“ für „Wand“. Passanten sollen ihre Kaugummis auf das bunte Papier kleben, statt sie auf den Boden zu spucken.