Unbekannte haben laut Polizei zwischen 31. Dezember und 9. Januar in der Mühlaustraße (Edigheim) versucht, die Fensterscheibe des Wilhelm-von-Humboldt-Gymnasiums mit einem Gullydeckel einzuwerfen. Die Scheibe ging zwar nicht zu Bruch. Es entstand aber Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Hinweise an die Polizei unter Telefon 0621 963-2222.