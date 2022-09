Der Guitar Summit kommt wieder nach Mannheim. Über 500 Hersteller von Gitarren, Bässen, Verstärkern und Effekten stellen vom Freitag, 9. bis Sonntag, 11. September im Rosengarten aus, es gibt über 100 Workshops zum Mitmachen und Konzerte verschiedener Gitarren-Stars.

Ein ganzes Wochenende lang können die Besucher auf drei Stockwerken ein Angebot nutzen, das laut Veranstalter das Größte in Europa ist. Gestartet 2018 gab es bis zur Pandemie drei Guitar Summits, zuletzt mit 8000 Besuchern, sagen die Macher.

Zu den Ausstellern gehören nicht nur die großen und bekannten Marken, die elektrische und akustische Gitarren, Bässe, Verstärker und Effekte herstellen – auch kleine und innovative Hersteller zeigen ihre besonderen, ungewöhnlichen oder seltenen Instrumente und Geräte.

Aber es geht nicht nur um Produkte: Es gibt Workshops und Masterclasses in allen möglichen Stilrichtungen von Stars verschiedener Genres: Jazzgitarrist Michael Sagmeister gibt Einblicke in seine Spielweisen. Matze Semmler zeigt, wie man auf der akustischen Gitarre noch Percussion mitspielen kann. Aber nicht nur Fortgeschrittene bekommen neue Impulse: Der wohl berühmteste Gitarrenlehrer Deutschlands, Peter Bursch ebnet die ersten Schritte zum Lagerfeuer-Diplom, Rüdiger Eisenhauer zeigt, was auf der Ukulele geht. Zudem warten Workshops zu bestimmten Effektgeräten, Verstärkertechnik und sogar eine Veranstaltung zu Yoga für Musiker, die der bekannte Fusion-Bassist Jonal Hellborg mit Yoga Lehrerin Pressiana halten wird. Für Masterclasses sind Anmeldungen über die Webseite und eigene Tickets erforderlich. Die „normalen“ Workshops sind im Eintrittspreis enthalten.

Der Freitagabend beginnt akustisch mit Fingerstyle der jungen Musiker Daniel Peszko, Janek Pentz, Casper Esmann und Mike Dawes, die schon international auffielen. Weiter geht es mit Blues-Rock von Chris Buck und seiner Band Cardinal Black, später folgt noch eine Session mit Martin Miller und Gästen. Bekanntester Gitarrist am Samstag ist sicher Jon Gomm, der mit ganz neuen Spieltechniken den Modern Acoustic Style mitbegründete.

Erstmals gibt es auch ein Angebot für Kinder: Der Sonntag wird mit dem Auftritt der dynamischen Dinos Heavysaurus Familientag. Die Kleinen können auch von Profis begleitet Gitarren und Ukulelen an verschiedenen Anspielstationen ausprobieren, oder sich beim Kinderschminken in Ziggy Stardust oder einen der Kiss-Musiker verwandeln. Bei der Dino-Rallye für Kinder und Eltern soll es dann auch Instrumente zu gewinnen geben.