Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Irgendwo in Lu sind wir jede Woche auf der Suche nach interessanten Gesprächspartnern. Am Montag haben wir auf dem Wochenmarkt auf dem Friedrich-Wilhelm-Wagner-Platz in der Innenstadt Gudrun Ritthaler getroffen. Sie wollte ihr Alter nicht verraten, betreibt aber gemeinsam mit ihrem Mann das Juwelierfachgeschäft Räth direkt an der Baugrube am Berliner Platz.

Sie kommen gerade vom Einkaufen?

Ja. Wir haben unser Geschäft hier und versuchen deshalb, auch die Geschäfte im Umkreis zu unterstützen – auch wenn das immer schwerer