Rhein-Pfalz-Kreis Guck mol do: Wie ein Sperrmüllfund Erinnerungen wachruft
Mit de Schberrmillabfuhr isses jo so ä bissel wie mit emme Iwwerraschungsei: Mer muss schnell vun A nooch B, iwwerleggt sisch de beschde Weesch, gerood dann awwer in ä Umleidung, vefaht sisch noch zu allem Elend un kummt uff die Art zufällisch an emme schdaddlische Schberrmillhaufe vebei. Wammer Glick hott, schdeht dann ausgereschlt do de weltbeschde Koffer, de allerschänschde Schbischel odder genau der Iwwertopp, der wu zu de Yuccapalm dehääm basst.
Do fallt mer ei, dass äns vun meine erschde Schberrmillschätzelscher vor zisch Johr ä zwäämederzwanzisch hohie Yuccapalm gewesst is. Isch war fassungslos, wie mer ä Lewewese – ach, wann’s em grad iwwer de Kobb ze wachse droht – so kaltherzisch äfach uff die Schdrooß schdelle kann, wu’s dann gnadelos im Millaudo zamme mit Blastik, Debbisch un Meewel vequedscht werrd. Wennigschdens ä ardgereschdie Beschdaddung im Komboscht odder im Grieschnittcondainer vun de Bauschuttdebbonie hätt se doch vedient khabt!
Dessmol war im meim Iwwerraschungsei kä Yuccapalm un a kän Iwwertopp – nä, dessmol hott misch än ledderbezochener Lehnschduhl aus Holz schwungvoll aagelacht. Isch wääß net, ob in demm Haus jetzt grad de Oba gschdorwe war odder ob der Schduhl äfach nimmie gfalle hott. Er war noch gut in Schuss (de Schduhl) un hott ä bissl velore uffem Drottwaa än wehmiedischer Schadde gschmisse. Do isser mer widder eigfalle, der Schbruch, der wu seit iwwer 50 Johr im meim Poesiealwum schdeht: Wenn du einst als Großmama / im Lehnstuhl sitzt bei Großpapa / und dieses Büchlein nimmst zur Hand / so denk, die hab ich auch gekannt.
Alder Schwede! An ä derardisches Älderwerre war doch 1971 net im Ernscht ze denke! Denn Lehnschduhl jedefalls hawwisch schdehelosse. Der war mer bletzlisch nimmie ganz geheier …
Die Kolumne
Was man bei uns im schönen Rhein-Pfalz-Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.