Schifferstadt Guck mol do: Kämpfe allerorten
De ganze Winder iwwer waren bei uns uffällisch viel Amsle ze sähne. Daach fer Daach waren se schlescht gelaunt newernanner uff em Dachkannel gsesse un hänn sisch wie än Geier uff jeden Artgenosse gschderzt, der wu in ihr Blickfeld geroode is. Hänn se denn dann erfolschreisch vedriwwe, sin se unnernanner uff sisch losgange.
De ganze Daach sin se sisch noochgerennt un vor lauder Angscht, dass ä anneres Männel ebbbes vun de Hawwerflocke abkrigge kännt, sin se selwerscht schdunnelang net zem Fresse kumme. Alsmol hot sisch ä Weiwel dezugsellt, hott dann awwer schnell die Luscht an demm Schauschbiel velore, weil sisch die Männle bloß noch wie Kampfmaschine vun reschts nooch links un vun links nooch reschts dursch de ganze Gaade gejaacht hänn.
Jetzert in de Brutzeit isses schier gar nimmie auszehalde: Vorne an de Kreizung jaachen sisch seit drei Woche zwä Männscher sinnlos de ganze Daach iwwer die Schdrooß. Bis jetzt hänn die Audos gebremst, awwer lang geht dess nimmie guud. Misch hänn se a schun zem Aahalde gezwunge un am Enn hawwisch hube misse, weil se sisch so inanner vefetzt hänn, dass isch heit noch do schdehe deet.
Irschndwas muss in de Luft ligge, schließlisch schbielt die Amselwelt so verrickd wie lang nimmie: Die Schnäwwel färwen sisch roodorange wie noch nie, die Kämm schdellen sisch heher, die Attacke sin hefdischer un dezwische peifen die Kamerade so schä un beinoh mixolydisch vum Dachgiwwel, dass mer grad widder ganz hiegerisse vun ne sei kännt, wammer’s net bisser wisst. Un wann isch jetzert die Noochrischde eischalt, kummt mer’s grad vor, wie wann sisch die ganz Welt blooß noch um äns dreht: Amselmännscher!
Die Kolumne
Was man bei uns im schönen Rhein-Pfalz-Kreis alles sehen und erleben kann, das beleuchtet „uff gut Pälzisch“ die Schifferstadter Mundartautorin Ute Zimmermann in der Kolumne „Guck mol do“.