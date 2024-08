Zeugen haben am Samstagabend um 23.20 Uhr einen verletzter Mann auf einer Sitzbank am Mannheimer Messplatz gefunden. Wie es in einer Mitteilung der Polizei heißt, gab der verletzte 28-Jährige an, zuvor von einer mehrköpfigen Personengruppe angegriffen worden zu sein.

Eine Person habe ihn womöglich auch mit einer Glasflasche geschlagen. Nach Angaben der Zeugen soll die Gruppierung zu Fuß über die Kurpfalzbrücke in Richtung Mannheim-Innenstadt geflüchtet sein. Die Täter können lediglich wie folgt beschrieben werden: Zwei Personen sollen ein weißes T-Shirt getragen und drei Personen größere Rucksäcke mit sich geführt haben.

Polizei sucht Zeugen

Das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0621 3301-0 zu melden.