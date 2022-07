Mit einer Eisenstange haben bis zu acht Männer am Samstag gegen 4 Uhr in der Berliner Straße (Mitte) einen 24 Jahre alten Mann aus Ludwigshafen niedergestreckt. Mit Platzwunden am Kopf wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Attacke vorausgegangen war ein verbaler Streit zwischen dem Opfer und einem der Angreifer in der Fußgängerzone. Wie die Polizei weiter berichtete, trafen die Kontrahenten später erneut aufeinander. Dabei schlugen und traten die Täter auf den Mann ein, ehe sie in Richtung Fußgängerzone davonliefen. Eine Fahndung durch die Polizei verlief ergebnislos. Die Angreifer waren zwischen 19 und 29 Jahre alt. Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung laufen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.