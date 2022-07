Eine Gruppe von vier bis fünf Jugendlichen hat am Donnerstag gegen 21.30 Uhr, im Bereich des Pfalzgrafenplatzes (Süd) auf einen 16-Jährigen eingeschlagen. Wie die Polizei weiter mitteilte, musste er verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden, die Täter flohen. Zeugenhinweise an die Polizeiinspektion 1, Telefon 0621 963-2122 oder per Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.