In der Innenstadt ist am Donnerstagabend gegen 19 Uhr ein Streit eskaliert. Nach Angaben der Polizei befanden sich vier Personen im Alter von 16 bis 36 Jahren im Bereich der Max- und Amtsstraße, als ein Kleintransporter angefahren kam. Aus dem Fahrzeug stiegen mehrere Personen und bedrohten die Gruppe mit Schaufeln und Messern. Als die Gruppe flüchtete, seien die Männer in das Fahrzeug gestiegen und hätten sie verfolgt. Dabei wurde eine Person vom Außenspiegel des Fahrzeugs gestreift, blieb jedoch unverletzt. Die alarmierte Polizei konnte drei Männer im Alter von 21 bis 29 Jahren als Tatverdächtige ermitteln. Sie müssen sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und versuchter gefährlicher Körperverletzung verantworten. Laut Polizei dürfte der Hintergrund für den Übergriff in länger währenden Streitigkeiten zwischen den Gruppen liegen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise unter Telefon 0621 963-2122.