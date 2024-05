In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist ein 17-Jähriger in der Mannheimer Innenstadt von Unbekannten angegriffen worden. Laut Polizei traktierte eine Gruppe von Jugendlichen ihr Opfer mit Tritten und Schlägen. Einer soll den Jugendlichen sogar mit einem Messer unter dem Auge verletzt haben. Als sich Passanten einmischten, flohen die Angreifer in Richtung Wasserturm. Der 17-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht.