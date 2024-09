Rund 22 Monate nach dem ersten Spatenstich für das neue Polizeipräsidium Rheinpfalz in Ludwigshafen gab es wieder Grund zum Feiern: An der bis zu 16 Meter tiefen Baugrube ist am Mittwoch der symbolische Grundstein für den Neubau gelegt worden. Was in die Zeitkapsel gelegt wurde und warum auch der Ortsvorsteher seinen Frieden mit dem neuen Standort gemacht hat.

„Wir für die Pfalz“: Dieses Bekenntnis werden vermutlich all jene Menschen ehrfürchtig verlesen, die irgendwann in ferner Zukunft einmal jene