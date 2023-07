Landesbildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) war am Freitagmittag zu Gast in der Stadt und hat mit Elternvertretern zur Situation an den Ludwigshafener Grundschulen diskutiert. „Es waren rund 20 Elternvertreter der insgesamt 26 Grundschulen und auch die drei Sprecher der Schulleiter-AG dabei“, berichtet Frank Maaß der RHEINPFALZ. Er selbst ist Vorsitzender der neu gegründete Schulelternbeirat-AG und sagt zum rund zweistündigen Treffen, das im Besprechungsraum von Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck stattfand: „Es war ein offenes und sehr ausführliches Gespräch, bei dem viele Themen angesprochen worden sind. Klar ist jedoch: Es gibt kein Patentrezept zur Lösung der Probleme, mit denen die Ludwigshafener Grundschulen konfrontiert sind.“ Einer der Schwerpunkte beim Gespräch mit der Ministerin habe auf dem Thema Sprachförderung gelegen. „Wir waren uns nicht bei allen Punkten einig“, sagt Maaß, der sich freut, dass dem Treffen mit der Ministerin ein weiteres folgen soll – nämlich ein runder Tisch unter der Beteiligung des Bildungsministeriums, der Stadt als Schulträger, den Schulleitungen und Elternvertretern, möglicherweise auch der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion ADD. Ein konkreter Termin für das Treffen sei jedoch noch nicht vereinbart worden. „Die Probleme, mit denen wir am Schulstandort Ludwigshafen zu kämpfen haben, liegen bereits alle auf dem Tisch“, sagt Maaß. Weil die Ministerin offenbar durchblicken ließ, dass es keinen Sonderweg für Ludwigshafen geben könne, was die Unterstützungsmaßnahmen betrifft, wollen die Elternvertreter weiter den Finger in die Wunde legen. „Uns mit der Situation an den Schulen zufriedengeben, wie sie jetzt ist, werden wir nicht“, sagt Maaß.