Aufgrund der bestehenden Probleme am Schulstandort Ludwigshafen hat die Arbeitsgemeinschaft „Schulelternbeiräte der Ludwigshafener Grundschulen“ eine Umfrage unter den Schulleitungen durchgeführt. Im Ergebnis zeichne sich dabei ein einheitliches Bild der Herausforderungen ab: „Zu viele Kinder mit Sprachdefiziten, unzureichende Ressourcen für Sprachförderung und ein Mangel an Kitaplätzen sind nur einige der genannten Probleme“, teilt die stellvertretende Sprecherin der AG, Lena Randisi, mit. Die vor diesem Hintergrund bestehenden Wünsche seien entsprechend ebenso klar: Mehr Unterstützung in Form von Sprachförderkräften, Erhalt der zusätzlichen Stunden zur Bewältigung der Corona-Folgen, Vorlaufklassen für Spracherwerb und Doppelbesetzungen in den Klassen. Im Zuge der aktuellen Kommunalwahl hat die Arbeitsgemeinschaft der Elternvertreter auch die politischen Parteien in Ludwigshafen befragt, die zur Wahl antreten. Die Antworten sind in einem Dokument zusammengefasst, das über den folgenden Link heruntergeladen werden kann: https://www.stea-lu.de/gastbeitrag-schulelternbeirat-ag-grundschulkrise.