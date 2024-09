Zum neuen Schuljahr sind in Ludwigshafen offiziell drei Familiengrundschulzentren gestartet, für die die Stadtverwaltung jetzt die jeweiligen Träger bekanntgegeben hat. Das Jugendhilfezentrum Worms wird demzufolge die Koordination des gemeinsamen Grundschulzentrums von Goetheschule Nord und Gräfenauschule (beide Hemshof) übernehmen, das Ludwigshafener Zentrum für individuelle Erziehungshilfen (Luzie) wird an der Grundschule an der Blies (West) tätig sein und der Träger 3bV an der Erich-Kästner-Grundschule (Mitte). Die von den Trägern eingesetzten Koordinationskräfte haben laut Stadt jeweils eine halbe Stelle inne und sind vor allem für die Entwicklung, Durchführung oder Begleitung niedrigschwelliger Angebote für Eltern, Kinder und Familien zuständig. Als Modellprojekt sind die Familiengrundschulzentren zunächst bis 31. Dezember 2026 befristet, nach Angaben der Stadtverwaltung stellt das Land Rheinland-Pfalz für die Umsetzung knapp 300.000 Euro, die Stadt Ludwigshafen rund 205.000 Euro zur Verfügung. Für den restlichen Beitrag kommen als Projektpartner die Wübben Stiftung Bildung und die Auridis Stiftung auf.