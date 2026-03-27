Das Angebot an Ganztagsschulen in Ludwigshafen ist zu klein. Das hat der Schulträgerausschuss thematisiert – und eine Entscheidung getroffen.

In Ludwigshafen wird sich die Anzahl der Ganztagsschulen vergrößern. Von 24 Grundschulen haben nur fünf ein Ganztagsangebot. Ab dem Schuljahr 2027/28 sollen die Luitpold-Grundschule in Friesenheim und die Niederfeldgrundschule zu Ganztagsschulen werden, heißt es in der Beschlussvorlage der Stadtverwaltung. Die Mitglieder des Schulträgerausschusses stimmten einstimmig dafür.

Der endgültige Beschluss wird Ende April im Ludwigshafener Stadtrat fallen. Bereits 2025 haben Schulträgerausschuss und Stadtrat in Ludwigshafen einem Antrag von CDU- und SPD-Fraktion zum Ausbau von Grund- zu Ganztagsschulen grundsätzlich zugestimmt. Stefan Weißmann, Leiter des Fachbereichs Schulen, sagte in der jüngsten Sitzung des Ausschusses, das Thema Ganztagsschule werde seit Jahren mit Schulleitungen von Ludwigshafener Grundschulen diskutiert. Es gebe einen Konsens, dass die Ganztagsschule die beste Förderung der Schüler sei, doch von den Schulen seien Bedenken und Wünsche nach verbesserter Ausstattung geäußert worden. Es habe daraufhin 2025 eine „Informationsoffensive“ gegeben mit Treffen an Schulen. Unter Beteiligung des Bildungsministeriums seien Maßnahmen vorgestellt worden, darunter höhere Schulbudgets und längere Arbeitszeiten der Sekretariate.

Bereits gute Voraussetzungen vorhanden

Für die Stadt als Schulträger bedeute die Ganztagsschule eine elegante Lösung, denn für die Schulkindbetreuung am Nachmittag sei sie ohnehin in der Pflicht. „Am Ende ging es nur noch um die Frage, mit welchen Schulen wir anfangen“, berichtete Weißmann. Die Luitpold- und Niederfeldschule seien ausgewählt worden, weil dort bereits gute Voraussetzungen bestünden. Info-Abende für die Eltern im Februar hätten gezeigt, dass das Interesse vorhanden sei. Bedenken bei den Schulleitungen seien ausgeräumt worden. „Beide Schulen sind bereit, nun diesen Weg zu gehen und auch mit positiver Einstellung dabei.“ Der Antrag auf Umwandlung zur Ganztagsschule sei vom Landesbildungsministerium gekommen. Nach dem Schulgesetz sei dies möglich, wenn es „belastbare Hinweise für ein schulisches Bedürfnis“ zur Errichtung einer Ganztagsschule in Angebotsform gebe. Ein schulisches Bedürfnis liege vor, wenn im März des Schuljahres vor der Einschulung mindestens 36 Kinder verbindlich zur Ganztagsschule angemeldet werden.

Laut Vorlage nehmen in der Luitpoldschule aktuell 72 Kinder am Angebot der 16-Uhr-Betreuung teil, an der Niederfeldschule 84. Mit steigender Nachfrage sei zu rechnen. Mit Geld des Bildungsministeriums sollen Schulgebäude und -hof in den kommenden Jahren qualitativ verbessert werden. Dazu sind eine Erweiterung der Küchenkapazitäten, die Nutzung einer Mensa an der Luitpoldschule und Sonnenschutz an der Südseite geplant. Ähnliches gilt für die Niederfeldschule. Dazu sollen die Schulen Geld für Mobiliar und die Nutzung von Schulräumen erhalten. An beiden gibt es Sporthallen.

Weißmann: Alle Fragen beantwortet

„Das Ganztagsangebot schafft höhere Qualitäten beim Lernen. Gut, dass dafür mehr Räume geschaffen werden“, sagte Daniel Beiner (CDU). „Es ist gut, dass die Verwaltung unsere Anregungen aufgenommen hat“, erklärte Anke Simon (SPD). „Wir sind happy, dass zwei weitere Schulen mitmachen. Es sind immer noch zu wenige in der Stadt. Wir hoffen nun auf mehr Tempo“, meinte Markus Sandmann (FWG).

Wie Weißmann auf Nachfrage von Sandra Schwab (Piraten) sagte, habe es an den Schulen eine Veranstaltung gegeben, bei der alle Fragen beantwortet worden seien. Man habe die Veränderung der beiden Schulen nicht „durchboxen, sondern die Leute mitnehmen wollen“. Er glaube, dass dies gelungen sei. Am Ende stimmte der Ausschuss der Vorlage der Verwaltung einstimmige zu.