Hans Arndt, Direktkandidat der Freien Wähler bei der Landtagswahl am 14. März, unterstützt die Forderung des CDU-Spitzenkandidaten Christian Baldauf, jedem Grundschulkind eine gezielte Förderung zukommen zu lassen. Knapp 36 Prozent der Schulanfänger des Schuljahrs 2019/20 in Ludwigshafen hätten bei der Schuleingangsuntersuchung eine Empfehlung für Sprachförderung erhalten, erläutert Arndt. „Wenn dann von den Grundschullehrern erwartet wird, dass sie diese große Anzahl von individuellen Problemlagen im allgemeinen Unterricht neben allen anderen Themen und Herausforderungen anpacken, dann ist das Betrug an den Kindern und eine Überforderung der Pädagogen“, betont der Gartenstädter. Seiner Meinung nach werden die Schulen bei diesem Thema bisher von der SPD-geführten Landesregierung allein gelassen. Wichtig sei es, die Grundschulen mit ausreichend Personal für eine gezielte Förderung der Kinder auszustatten. Er warnt: „Wir können es uns auf Dauer nicht leisten, dass knapp 37 Prozent der Kinder in Rheinland-Pfalz die Grundschule verlassen, ohne flüssig und sinnverstehend lesen zu können.“