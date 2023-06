Die Schulelternbeiräte (SEB) der Ludwigshafener Grundschulen haben eine Arbeitsgemeinschaft gegründet. Anlass dafür sei die Sorge um die aktuelle Situation an den Grundschulen Ludwigshafens gewesen. Gemeinsam mit den Schulleitungen haben die SEB-Vertreter bereits einen offenen Brief an Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) geschrieben und darauf hingewiesen, dass in Ludwigshafen bei acht bis 25 Prozent der Kinder der Stufen eins und zwei das Klassenziel nicht erreicht wird, beziehungsweise die Versetzung gefährdet ist. Sprecher der neuen Arbeitsgemeinschaft ist Frank Maaß, als Stellvertreterin wurde laut einer Pressemitteilung Rahime Cobane ernannt. Die weiteren Mitglieder des Sprechergremiums sind Ercan Özcan, Ishar Gill und Thomas Güß.