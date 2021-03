In der Ludwigshafener Grundschule, in der in der vergangenen Woche in einer dritten Klasse bei zwei Jungs Virusmutationen nachgewiesen worden sind, gibt es nach RHEINPFALZ-Informationen keine weiteren Corona-Neuinfektionen. Acht Schüler dieser Gruppe im Wechselunterricht sowie deren Lehrer sind am Freitag von mobilen Teams des Gesundheitsamts negativ getestet worden. Zwei Schüler hatten negative Tests vorgelegt, die vom Gesundheitsamt überprüft wurden. Eine zweite Testung ist für kommenden Montag, 15. März, geplant.