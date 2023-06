„Als die Tiere die Schimpfwörter leid waren“. So heißt das Theaterstück, das 15 Kinder unter Leitung von Sprachförderkraft Claudia Weiler am 12. Juli um 14 Uhr und am 13. Juli um 10 Uhr im „Haus“ aufführen wollen. Aus Afghanistan, Bulgarien, Italien, Kenia, Polen, der Türkei und Tunesien kommen die Kinder, die Weiler an der Ernst-Reuter-Grundschule (Gartenstadt) unterrichtet. „Sie haben das Stück selbst geschrieben“, berichtet Weiler, die an der Reuter-Schule und der Blies-Grundschule (West) arbeitet. Das Thema des Stücks soll Kinder, Lehrer und Eltern gleichermaßen bewegen. „Gewalt und Beleidigungen auf dem Schulhof werden immer schlimmer“, berichtet Weiler. „Blöde Kuh“, „dummes Huhn“ und „alter Esel“ sind nur einige der Beleidigungen, die sich die Kinder an den Kopf werfen. Kein Wunder, dass Kuh, Huhn und Esel und die anderen Tiere sich wehren. Die Eule kommt des Nachts und nimmt den Kindern die Stimmen weg. Die Hexen im Geisterwald wollen die Kinder in Lebkuchen verwandeln. Doch Nachtfee, Sonnenfee und Waldfee greifen ein. Natürlich findet die Geschichte ein gutes Ende.