Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach dem 4:0-Sieg des TuS Mechtersheim gegen Arminia Ludwigshafen im Oberligaderby sind Freud und Leid klar verteilt. Auch die Gründe für das Ergebnis sind offensichtlich.

Duelle zwischen dem TuS Mechtersheim und der Arminia aus Ludwigshafen sind so eine spezielle Sache. TuS-Trainer Ralf Gimmy war in seiner aktiven Zeit in Rheingönheim und saß 2020 für eine