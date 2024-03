850.000 Euro hat die Dietmar-Hopp-Stiftung für den Neubau des St. Marienkrankenhauses gespendet, um die Situation kranker Kinder und ihrer Angehörigen sowie palliativbetreuter Patienten zu verbessern. Am Montag waren Vertreterinnen der Stiftung zu Gast für einen Vor-Ort-Termin.

„Schwerkranke Menschen in der letzten Phase ihres Lebens benötigen Rückzugsräume und Möglichkeiten, mit ihrer Familie wertvolle Zeit zu verbringen. Auch in einer Kinderklinik ist eine wohltuende Atmosphäre wichtig. Neben der bestmöglichen medizinischen Versorgung ist für uns ein angenehmes Ambiente wichtig“, sagte Isabel Hopp beim Besuch in Ludwigshafen. Mit der 850.000-Euro-Spende der Hopp-Stiftung ermöglicht, wurden für die Palliativstation unter anderem Einzelzimmer (öffentlich gefördert wird der Bau von Doppelzimmern), die zusätzlich über Balkons und Kühldecken verfügen. Auch in der Kinderklinik konnten die südlich gelegenen Zimmer mit Kühldecken ausgestattet werden, heißt es seitens der Verantwortlichen. Zudem sorge eine spezielle Signaletik für Orientierung und Ablenkung – in der Kinderklinik ist diese bei Motiven wie Himmel, Wolken und Planeten in der Farbe Blau umgesetzt worden, auf der Palliativstation bei den Motiven Heimat und Natur in Grün.

„Mit ihrer Spende hat die Dietmar-Hopp-Stiftung einen großen Beitrag zur Verbesserung der Patientenversorgung in diesen beiden wichtigen medizinischen Bereichen geleistet. So konnten wir die Bedingungen für unsere Patienten und ihre Angehörigen in einer von Krankheit geprägten Phase gut gestalten und wichtige Anliegen in beiden Bereichen sicher umsetzen“, betont Marcus Wiechmann, Geschäftsführer der St. Dominikus Krankenhaus und Jugendhilfe gGmbH.

Die Baukosten für den Neubau am St. Marienkrankenhaus belaufen sich auf rund 60 Millionen Euro. Knapp 40 Millionen Euro wurden dabei durch das Land und den Bund gefördert, die verbleibenden 20 Millionen Euro musste der Träger in Eigenleistung tragen. Die gewünschte patientenorientierte Ausstattung sorgte dabei für Mehrkosten in der Höhe von zwei Millionen Euro. Gedeckt wurden sie über Spenden wie jene der Dietmar Hopp Stiftung, aber auch viele Ludwigshafen, ehemalige Patienten, Firmen, Vereine und weitere Stiftungen haben das St. Marien an dieser Stelle unterstützt. „Dafür sind wir äußerst dankbar“, sagt Irmgard Fleck, Prokuristin und Leiterin Finanzen des Krankenhausträgers.