Mit einer gemeinsamen Kontrolle haben Polizei und Kommunaler Vollzugsdienst (KVD) in Ludwigshafen am Montag zwischen 15 und 22 Uhr Kontrollen in Gastronomiebetrieben sowie Personen- und Fahrzeugkontrollen im öffentlichen Raum gemacht. Insbesondere der Bereich der nördlichen Innenstadt sei im Visier gewesen, so eine Mitteilung der Polizei. Ziel der Kontrolle war demnach insbesondere die Bekämpfung der Straßenkriminalität, besonders von Aggressionsdelikten und Betäubungsmittelkriminalität sowie die Stärkung des Sicherheitsgefühls in der Bevölkerung.

Insgesamt wurden fünf Gaststätten kontrolliert. In zwei Fällen ergab sich der Anfangsverdacht des illegalen Glücksspiels gegen die Betreiber. Des Weiteren wurden 59 Personen- und 42 Fahrzeugkontrollen gemacht. Dabei erfassten die Polizeikräfte drei Strafanzeigen wegen Kennzeichenmissbrauchs, Urkundenfälschung und Verstoßes gegen das Waffengesetz und ahndeten zwölf Verkehrsordnungswidrigkeiten. Kräfte der städtischen Verkehrsüberwachung stellten zudem 131 Verkehrsordnungswidrigkeiten fest und ließen elf Fahrzeuge abschleppen

Neben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten des Polizeipräsidiums Rheinpfalz waren auch Mitarbeiter des Polizeipräsidiums im Einsatz.