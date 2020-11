Es ist der Job von Marketingexperten, für ihre Sache zu trommeln. Und das gelingt der Lukom bei der Hochstraße Süd gerade sehr gut. Zum Verkaufsstart der Betonbrocken der abgerissenen Trasse am Donnerstag haben die Verantwortlichen der Marketinggesellschaft auch einen kleinen Post auf Facebook veröffentlicht. Botschaft: großes Interesse, und auf dem Bild sieht man eine Warteschlange auf dem Berliner Platz.

Da staunte der Redakteur und übersah das lächelnde Gesicht neben der Botschaft – das signalisiert: Die Lukom fühlt sich albern. Also schnell eine Mail an den Pressesprecher geschrieben. Wenig später ist Markus Lemberger in der Leitung. Etwas verlegen. Weil er merkt, dass sein Gesprächspartner in die Spaß-Falle getappt ist. Man habe halt davon geträumt, dass die Pilzhochstraßensteine einen ähnlichen Ansturm auslösen wie ein neues I-Phone vor dem Apple-Store. So war es dann doch nicht, sagt Lemberger. Daher ja auch das Grinsegesicht ...

Schon 25 Brocken weg

Und dennoch: Die Marketingleute haben nicht nur geflunkert, sondern mit dem Post auch informiert. Denn der erste Steinekäufer war tatsächlich schon vor der Öffnung an der Tür der Tourist-Information am Berliner Platz. „Und in den ersten fünf Minuten haben wir zehn Steine verkauft“, sagt Lemberger. Bis 10 Uhr waren 25 der 250 Brocken weg. „Wir sind hoch zufrieden“, betont Lemberger.

Die Lukom habe auch schon Nachschub geordert, „weil wir die schweren Steine nicht alle in der Tourist-Information lagern können“. Die meisten Bürger hätten Interesse an faustgroßen Hochstraßenstücken. Einer habe sogar nach einem 130 Kilo schweren Klotz gefragt. Auch das Hochstraßen-Süd-Zertifikat komme gut an. Die Lukom ist zufrieden. „Wir haben uns Mühe gegeben.“

Bei so mancher Unterhaltung rund um den Verkauf musste Lemberger schmunzeln. Einige Bürger haben schon angekündigt, auch Steine von Hochstraße Nord und Rathaus kaufen zu wollen. Auch die beiden werden ja noch abgerissen. Gut möglich, dass die Ludwigshafener bald steinreich sind und mächtig stolz auf ihre ganz spezielle Abriss-Kollektion. Ach ja: Wer noch einen Hochstraßenstein möchte, kann einfach zur Tourist-Information kommen. Der Erlös wird an einen guten Zweck gespendet. Bis Donnerstagnachmittag waren schon 400 Euro zusammengekommen. 43 Brocken hatten neue Besitzer gefunden.