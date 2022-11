Klingt nach einem großen Wurf: Zu dem bisher 182 Kilometer langen Radwegenetz in Ludwigshafen sollen im Laufe des Jahres 2026 wegweisende 1,2 Kilometer vom Hauptbahnhof bis zur Konrad-Adenauer-Brücke hinzukommen. Geplant ist ein vier Meter breiter Pendlerradweg unterhalb der Hochstraße Süd. Warum Radfahrer wohl selten bremsen müssen, erfahren Sie hier.

Die nicht nur bei Kulturfans der ganzen Region bekannte Mannheimer Neckarstadt wird 150 Jahre alt. Vor allem der Westteil ist traditionell stark von Zuwanderung geprägt. Die Probleme, mit denen Neuankömmlinge dort zu kämpfen haben, scheinen sich zu wiederholen. Viele Stimmen aus dem Kiez lesen Sie hier.

Eine Wirtschaft, die am Boden liegt, verheerende Dürre und ein Regime, das Frauen immer weiter unterdrückt: Das hat Reporter Wolfgang Bauer bei seinem letzten Besuch im Oktober in Afghanistan erlebt. Aber auch von Hoffnung gehört. Davon wird der Autor kommende Woche in Frankenthal berichten. Warum er fordert, dass der Westen lernt, mit den Taliban umzugehen, erklärt er im Interview.

Die Bedingungen in der Gastronomie bleiben schwer. Speyer ist da keine Ausnahme. Nach der Krise ist vor der Krise: Die nervige Corona-Pandemie geht nahtlos in eine nervige Zeit des Energiemangels und der Inflation über. Wie Wirte in der Domstadt damit umgehen, erfahren Sie hier.

55 Tage lang war Rudolf Schreiber zu Fuß unterwegs: von Birkenheide im Rhein-Pfalz-Kreis in den Vatikan. Dort traf er Papst Franziskus bei einer Generalaudienz. Für das Kirchenoberhaupt hatte er eine wichtige Botschaft. Alles zu dem Thema lesen Sie hier.