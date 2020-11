Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine sucht für seine Kampagne „Fasnacht in der Cloud“ täglich Witze. Das Motto lautet: „Flachwitz des Tages“. „Es ist ganz einfach und macht viel Spaß. Einfach eine Sprachnachricht über WhatsApp mit einem erzählten Witz schicken“, sagt Christoph Heller, Präsident des Großen Rats. Der Große Rat bereitet den Witz auf und veröffentlicht ihn auf mehreren Social-Media-Kanälen. „Wir wollen in diesen schwierigen Zeiten ein bisschen gute Laune in die Wohnungen der Ludwigshafener bringen“, sagt Heller. Witze per WhatsApp an 01517/2170677. Die bisherigen Witze sind unter anderem bei Youtube zu sehen.