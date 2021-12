„Es fällt uns schwer, aber wir haben keine Wahl. Aufgrund der pandemischen Situation müssen wir in Absprache mit dem Betriebsrat der Technischen Werke und dem Personalrat der Stadtverwaltung leider die TWL-Sitzung absagen“, informiert Christoph Heller als Präsident der Dachorganisation Großer Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine. „Wir hatten uns sehr auf die Veranstaltung im kommenden Jahr in der Festhalle Oggersheim gefreut. Aber wir müssen die Saalfasnacht für eine weitere Kampagne aussetzen.“ Auch die Mitgliedsvereine des Großen Rats haben ihrerseits in den letzten Tagen die Programme für die Saalfasnacht abgesagt.

Sein Appell: Lasst euch impfen

„Niemand kann sich momentan vorstellen, wie eine sichere Veranstaltung aussehen könnte. Wir sind für die Sicherheit unserer Aktiven und Gäste verantwortlich und müssen diesen Schritt jetzt öffentlich machen. Wir hoffen auf eine unbeschwerte Fortsetzung 2023“, bilanziert Heller. Sein Appell an alle Naren und darüber hinaus: „Bleibt stabil, gesund und lasst euch impfen.“ Dann bestehe die Chance, in der Kampagne 2022/23 wieder richtig zu feiern.