Der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine lädt für Sonntag, 19. September, ab 10.33 Uhr, Gockelsklause, Pfarrer-Krebs-Straße 64, Mundenheim, zum Bayrischen Frühschoppen ein. Live-Musik mit der Kolping-Kapelle und bayrische Schmankerln warten der Ankündigung zufolge auf die Gäste. Eine Teilnahme ist nur unter den 2G-Bedingungen möglich. Geimpfte und Genesene mit Nachweis haben also Zugang. Für Personen, die weder geimpft noch genesen sind, wird der Zugang nur zahlenmäßig begrenzt möglich sein, wenn sie sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Auch darüber ist ein Nachweis vorzulegen. Kinder bis elf 1 Jahre können mit aktuellem Test teilnehmen. Anmeldungen per E-Mail an geschaeftsfuehrer@grosser-rat-lu.de.