In der kommenden Kampagne feiert der Große Rat der Ludwigshafener Karnevalvereine ein närrisches Jubiläum. Unter dem Leitwort „66 Jahre närrisch zusammen in LU“ sind besondere Veranstaltungen geplant. „Wir wollen uns auf unsere Geschichte besinnen,“ kündigt Präsident Christoph Heller an. Eine Ausstellung soll das Motto illustrieren. „In den Räumen der Wohnungsbaugesellschaft GAG werden wir eine Ausstellung zeigen, die Exponate aus 66 Jahren Großer Rat zeigen wird. Unsere Bitte an alle Narren dieser Stadt: Habt Ihr Material wie Orden, Kappen, Plakate, Fotos oder Hefte? Dann her damit!“, fordert Heller auf. „Je älter, desto besser. Wir sind dabei, die Ausstellung vorzubereiten.“ Auch historisches Material aus den Mitgliedsvereinen sei willkommen und werde gezeigt. Die Rückgabe könne der Große Rat leider nicht garantieren.

Kontakt

Horst Fischer, Vizepräsident, Gabelsberger Straße 7, 67060 Ludwigshafen, Telefon 015155443357, E-Mail an vizepraesident@grosser-rat-lu.de.