Der Große Rat, die Dachorganisation der Ludwigshafener Karneval-Vereine, hat sich für den Höhepunkt der fünften Jahreszeit unter Pandemie-Bedingungen etwas sehr Nettes ausgedacht: „Es ist eine Art Erste-Hilfe-Set für Fasnachter an den tollen Tagen. Natürlich ist ein Dubbeglas dabei, etwas zu trinken, unser Pin und noch mehr“, so beschreibt Präsident Christoph Heller die neue Aktion zum Abschluss der Kampagne. „Eine Kampagne, die keine war, steht jetzt kurz vor dem eigentlichen Höhepunkt. Die Vereine und die Bürger haben mitgemacht bei Fasnacht in der Cloud. Dafür jetzt schon mal herzlichen Dank“, berichtet Heller. In der Tüte sei auch eine rote Nase. „Wir freuen uns darauf, Bilder mit der roten Nase von den Narren dieser Stadt zu bekommen, um diese dann auf unseren Kanälen online bringen zu können.“ Der Große Rat hatte, wie berichtet, bereits im Mai die Kampagne abgesagt. Die Vereine seien aber trotz der Abstandsregeln in der Krise zusammengerückt. Man unterstütze sich gegenseitig. Heller: „Wir hoffen alle sehr auf eine Kampagne 2021/22, aber dazu kann man im Moment natürlich noch keine Aussage machen.“ Die „Fasnacht in der Tüte“ ist daher nun ab sofort für elf Euro zu bestellen und abzuholen bei Sonja Fritsch (Telefon 0151/11761852, E-Mail: sonja_werner@t-online.de).