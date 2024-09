Ein 45-jähriger bewaffneter Mann hat am Samstagabend gegen 19 Uhr einen großen Polizeieinsatz in der Mannheimer City ausgelöst. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall im Bereich der Mannheimer U-Quadrate. Der 45-Jährige soll sich in einem psychischen Ausnahmezustand befunden haben und mit Messern bewaffnet gewesen sein. Nachdem die Beamten zunächst ein Gebäude nach ihm abgesucht hatten, entdeckten die Polizisten den Mann, sprachen ihn an und nahmen ihn fest. Aufgrund seines psychischen Ausnahmezustandes wurde er in eine Fachklinik gebracht. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Eine Gefahr für die Bevölkerung soll zu keiner Zeit bestanden habe.