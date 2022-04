Die Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen mit aktuell 4700 Studierenden lädt für Samstag, 14. Mai, 10 bis 14 Uhr, zum Hochschulinfotag in Präsenz auf den Campus in der Ernst-Boehe-Straße 4 in Mundenheim ein.

Nach Angaben der Hochschule informieren die vier Fachbereiche am 14. Mai über die insgesamt mehr als 40 Studiengänge mit Schwerpunkt auf Betriebswirtschaft sowie Sozial- und Gesundheitswesen. Auch das Ostasieninstitut, der Weincampus Neustadt, der Allgemeine Studierendenausschuss, die Initiative ArbeiterKind.de und das International Office stellen sich vor.

Schnuppervorlesungen und Führungen

Darüber hinaus stehen Schnuppervorlesungen, Infovorträge, Campus-Führungen und ein buntes Begleitprogramm auf der Agenda. Auch Mensa und Cafeteria sind am Infotag geöffnet.

Wer nicht bis 14. Mai warten möchte, kann sich vorab auf der sogenannten Landingpage für Studieninteressierte informieren (lust-aufs-studium.hwg-lu.de). Dort sind alle wichtigen Infos kompakt zusammengefasst.

Für den „Hochschulinfotag“ gilt in allen Räumen generelle Maskenpflicht. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Gunther Piller (58) ist seit März neuer Präsident der Hochschule. Er löste Peter Mudra (59) ab, der zwölf Jahre amtierte.

Noch Fragen?



Nähere Infos und das Programm findet man im Netz unter www.hwg-lu.de/offene-tuer. Kontakt: Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft, Telefon 0621 5203-253, -249 oder -346, E-Mail an hochschulkommunikation@hwg-lu.de.