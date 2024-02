So verläuft die Wegstrecke beim 69. großen Fasnachtsumzug Ludwigshafen/Mannheim am Sonntag, 11. Februar. In Ludwigshafen sind 69 Zugnummern mit 2300 Teilnehmern unterwegs.

Sicherheitsaspekte und die Neufassung der Veranstaltungsverordnung haben die Veranstalter des gemeinsamen Fasnachtsumzuges zur Entscheidung für einen völlig neuen Zugweg bewogen. Dieser beginnt nicht wie gewohnt im Hemshof und zieht sich von dort aus rund drei Kilometer durch die Ludwigshafener Innenstadt, sondern es geht in diesem Jahr ab 13.11 Uhr von der Lagerhausstraße ab dem Polizeipräsidium an der Kreuzung Wittelsbachstraße, Schwanthaler Allee ganze 1,9 Kilometer entlang der Rheinallee von dort unter der Konrad-Adenauer-Brücke in die Rheinuferstraße und die Zollhofstraße zurück auf die Rheinuferstraße bis zur Rhein-Galerie. Der gesamte Zugweg werde auf beiden Straßenseiten durch Absperrungen gesichert. Übergänge am Zugstart, der Gneisenaustraße, Pfalzgrafen-/Emil-Nolde-Straße, Yorckstraße, sowie sechs entlang der Rheinuferstraße sollen das gefahrlose Wechseln der Straßenseite ermöglichen. Mehr dazu lesen Sie hier.