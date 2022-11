Traurige Nachricht für alle Narren: Der große Fasnachtsumzug der Schwesterstädte Ludwigshafen und Mannheim wird 2023 nicht stattfinden. Diese RHEINPFALZ-Information hat Christoph Heller, Präsident des Ludwigshafener Fasnachter-Dachverbands Großer Rat, bestätigt. „Wir müssen leider in den sauren Apfel beißen und werden die Entscheidung mittragen“, sagte er. Der Umzug mit bis zu 200.000 Besuchern wird im Wechsel und überwiegend im Februar links- oder rechtsrheinisch ausgetragen. Nächstes Jahr sollte er in Mannheim stattfinden. Doch die Verantwortlichen in der Quadratestadt wollen offenbar kein Risiko eingehen. Eine offizielle Begründung soll im Laufe des Donnerstags erfolgen. „Da blutet jedem Fasnachter das Herz“, kommentiert Heller die Entscheidung, die er akzeptieren müsse, auch wenn ihm das sehr schwer falle. 2024 soll der Umzug – dann wieder in Ludwigshafen – auf alle Fälle wieder über die Bühne gehen, kündigt der 58-jährige an.