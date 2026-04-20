In Weidenthal (Kreis Bad Dürkheim) ist die Polizei mit vielen Beamten vor Ort. Details zum Geschehen geben die Einsatzkräfte noch nicht bekannt.

In Weidenthal, einem kleinen Ort im Landkreis Bad Dürkheim, findet am Montagabend ein großer Polizeieinsatz statt. Mehrere Dutzend Beamte sind in der 1500-Seelen-Ortsgemeinde auf den Straßen unterwegs.

Am Ortseingang von Frankenstein aus kommend stehen mehrere Einsatzkräfte mit schweren Waffen. Im Ort sind außerdem viele Kräfte im Einsatz, mit Maschinenpistolen im Anschlag und mit Ausrüstung geschützt. Die Polizeidirektion in Neustadt kann und möchte im Augenblick keine Auskunft zu den Gründen für das Großaufgebot in dem kleinen Ort geben.

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