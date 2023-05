Die Wohnungsbaugesellschaft GAG und das Netzwerk „Wir für die Ernst-Reuter-Siedlung“ veranstalten am Samstag, 6. Mai, 8 bis 13 Uhr, einen Blumen- und Pflanzenmarkt für Bewohner des Stadtteils Gartenstadt. Auf dem Platz vor der Kärntner Straße 17 stehe ein großes Angebot an Blumen, Kräutern und fertig bepflanzten Balkonkästen bereit. Zusätzlich gebe es ein Rahmenprogramm für Kinder. Im Seniorentreff werde ein Frühstück angeboten. Gleichzeitig seien in der Ernst-Reuter-Siedlung an diesem Morgen auch wieder kleine und große „Abfallteufelchen“ der Aktion Saubere Stadt unterwegs. Treffpunkt für alle Helfer ist um 10 Uhr vor dem GAG-Servicebüro (ohne Anmeldung).