Stoffe in allen Farben haben am Samstag wieder zahlreiche Besucher zum Holland-Stoffmarkt auf das Vorgelände der Friedrich-Ebert-Halle gelockt. An mehr als 100 Ständen konnten die Kunden aus Stoffen und Kurzwaren auswählen. Warum das Schneidern nicht aus der Mode kommt.

Schon am frühen Samstagvormittag ist der Parkplatz vor der Friedrich-Ebert-Halle in Friesenheim voll besetzt, auch auf der angrenzenden Erzbergerstraße wird es eng. Die Autokennzeichen zeigen: