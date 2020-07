72 Personen in 54 Wohnungen hat die Polizei am Mittwochmorgen bei einer großangelegten Durchsuchung in der Neckarstadt überprüft. Die Personen stehen laut Polizei im Verdacht, gewerbsmäßig Betrügereien im Zusammenhang mit Sozialleistungen, Mieteinnahmen und Kindergeld sowie Urkundenfälschungen begangen zu haben. Im Einsatz waren 270 Kräfte von Polizei, Stadt, Feuerwehr und Zoll. Bei der Durchsuchung wurden zahlreiche Beweismittel und „verfahrensrelevante Unterlagen“ gefunden, die nun zu weiteren Ermittlungen führen. Die vier Hauptverdächtigen – drei Immobilienbesitzer und ein Hausverwalter – sollen sich soziale Leistungen in einer Höhe von mehreren Hunderttausend Euro erschlichen haben, so die Polizei. Bei der Überprüfung fassten die Beamten außerdem zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden.