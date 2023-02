Die Polizei hat am Montagvormittag mit einem Großaufgebot und Spezialkräften in Ludwigshafen-Friesenheim einen 60-Jährigen überwältigt, der zuvor gedroht hatte, seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Brand zu setzen. Anwohner hatten sich bei der Polizei gemeldet, nachdem der Mann ein Auto in der Schuckertstraße mutwillig beschädigt hatte. Danach verschanzte sich der nach RHEINPFALZ-Informationen psychisch kranke Mann in seiner Wohnung und lehnte zunächst jeden Kontakt mit der Polizei ab. Schließlich drangen Polizeikräfte „in einem günstigen Moment“, so auf Nachfrage ein Sprecher des Polizeipräsidiums Rheinpfalz, in die Wohnung des 60-Jährigen ein und nahmen ihn in Gewahrsam. Der aufsehenerregende Einsatz, bei dem auch die Feuerwehr und der Rettungsdienst vor Ort waren, dauerte von 10 bis 12 Uhr. Die Schuckertstraße war längere Zeit gesperrt. Im Umfeld gab es vereinzelte Verkehrsbehinderungen. Nach weiteren RHEINPFALZ-Informationen sollte die Wohnung des Mannes geräumt werden. Daraufhin sei er ausgerastet.