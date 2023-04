Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei einem Salzsäure-Unfall in der Nähe einer Tankstelle in Edigheim sind laut Polizei am Mittwochvormittag drei Mitarbeiter einer Spezialfirma für Tankwagenreinigungen verletzt worden. Der Gefahrstoffaustritt sorgte für einen Großeinsatz (wir informierten).

Die Einsatzkräfte wurden kurz nach 11 Uhr alarmiert. Nach derzeitigen Ermittlungsstand kam es auf dem Gelände der Spezialfirma in der Oppauer Straße (Edigheim) bei Reinigungsarbeiten