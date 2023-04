Wegen einer erhöhten Gaskonzentration im Keller eines mehrstöckigen Wohnhauses in Süd sind am Samstagmorgen 32 Menschen vorsorglich für rund vier Stunden evakuiert worden. Bayern-, Bruckner- und Rottstraße wurden vorsorglich für den Personen- und Straßenverkehr abgeriegelt. Aus Sicherheitsgründen wurden das betroffene Mehrfamilienhaus sowie die beiden Nachbargebäude komplett geräumt. Ursache für die erhöhte Konzentration war ein defektes Stromkabel im Boden, wie die um 7.40 Uhr alarmierte Feuerwehr weiter mitteilt. Die Meldung kam von Mitarbeitern der Technischen Werke Ludwigshafen (TWL), die ursprünglich wegen des defekten Kabels mit Erdarbeiten vor dem Gebäude beschäftigt waren. Die Dämpfe der verschmorten Isolierung an diesem Erdkabel und Faulgase im Boden hatten offenbar zu der erhöhten Gaskonzentration geführt. Eine Gasleitung, die in der Nähe des Stromkabels liegt, sei nicht beschädigt gewesen. Nach der Reparatur des Stromkabels sei auch keine erhöhte Gaskonzentration mehr gemessen worden. Der Einsatz war gegen 12 Uhr beendet.

RNV stellt Bus bereit, OB vor Ort

Für die evakuierten Bewohner stellte die Rhein-Neckar-Verkehrsgesellschaft (RNV) einen Linienbus hinter dem Absperrbereich bereit. Die 32 Personen wurden von einer Schnelleinsatzgruppe betreut und verpflegt. Nachdem die Gebäude wieder mit Strom versorgt waren und die mit über 20 Einsatzkräften ausgerückte Feuerwehr nochmals die Einsatzstelle sorgfältig überprüft hatte, konnten alle Bewohner wieder unverletzt in ihre Wohnungen zurückkehren. Oberbürgermeisterin Jutta Steinruck (SPD) hatte sich persönlich ein Bild von der Einsatzstelle vor Ort gemacht.